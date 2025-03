Marotta: “Con il Milan abbiamo acquisito il Meazza. Sarà costruito un nuovo impianto”

Giuseppe Marotta, presidente dell‘Inter, ha parlato a Sky prima della gara contro il Feyenoord, parlando anche della vicenda dello Stadio Meazza, annunciando l’acquisizione da parte di Inter e Milan.

Queste le sue parole: “Dovevano essere definiti alcuni cavilli tra le due società, che sono stati risolti. Abbiamo depositato con il Milan l’acquisizione di San Siro e degli spazi adiacenti. E’ un atto molto importante per i due club, contribuirà allo sviluppo della città. Per noi ha fatto la differenza la determinazione del fondo Oaktree, che ha ritenuto importante questo asset che è lo stadio per rispetto del club, della città e dei tifosi”.

Stadio nuovo o ristrutturazione di San Siro?

“Ci sarà uno stadio nuovo, nel rispetto dei target degli stadi moderni. Oggi per i club italiani questo rappresenta un gap con il resto dell’Europa e speriamo di dare un input per la Serie A. Sono fiducioso che possiamo avviare un percorso importante per il movimento calcistico italiano”.

Foto: sito Inter