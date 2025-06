Marotta: “Chivu? Siamo assolutamente soddisfatti e orgogliosi. Gli obiettivi saranno i soliti, lo dice la storia”

09/06/2025 | 18:00:26

Raggiunto a margine della presentazione del libro scritto da Vito Cozzoli, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato l’arrivo di Cristian Chivu: “L’orgoglio è quello di aver legato un nome storico dell’Inter al ruolo di allenatore. Credo che le società di calcio moderna debbano coltivare questa cosa, nel personaggio sono racchiusi tanti valori necessari per raggiungere gli obiettivi anche sportivi. Siamo assolutamente soddisfatti, orgogliosi e felici”.

Sugli obiettivi: “I soliti, lo dice la storia. L’Inter partecipa alle competizioni per vincere, poi se gli altri sono migliori ci togliamo il cappello. Ma dobbiamo ricordare ancora una volta che arrivare lì in alto non è facile e non tutti ci sono arrivati in questi anni”.

Foto: sito Inter