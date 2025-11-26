Marotta: “Chivu? Gli auguro di restare tanti anni all’Inter. Sommer? Anche i grandi portieri vengono criticati”

26/11/2025 | 20:53:22

Le parole di Beppe Marotta a Sky Sport prima di Atletico Madrid-Inter: “Abbiamo fatto 4 partite e 12 punti ma le avversarie erano abbordabili. Questa sera l’avversario è di una certa consistenza ed è un banco di prova per il futuro. Il percorso degli ultimi due mesi è un dove le prestazioni siano nettamente sufficienti, forse i risultati no. Domenica ha vinto il Milan, quindi merito a chi vince, per la nostra prestazione ha meritato la sufficienza. Stadio? San Siro ha sempre il suo fascino, chiaro che è l’occasione per vedere uno stadio moderno, credo che l’esigenza di creare uno stadio nuovo era indispensabile. Abbiamo iniziato questo percorso che sarà lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro per i ricordi. L’esigenza dello stadio nuovo è comunque prioritaria. Candidatura di Simeone? La leggo come una ammirazione per una società che lui conosce bene ed è all’avanguardia in Europa. Noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu a cui auguro di stare tantissimi anni nell’Inter perché risponde al profilo che cercavamo. Il profilo.è quello che noi cercavamo, siamo contenti di lui e sono convinto che potrà stare all’Inter tantissimi anni”

Queste invece le dichiarazioni a Prime Video: “Stiamo continuando il nostro cammino di risalita a mio giudizio nel migliore dei modi. Abbiamo raggiunto delle vette importanti, poi non siamo riusciti a mettere la bandierina. Credo che sia un percorso molto virtuoso dal punto di vista dei risultati ma anche economico-finanziari e patrimoniale. Sommer? Non ha bisogno di conforto. Le critiche arrivano anche ai grandi portieri, ma fa parte del gioco: quando sbaglia un portiere spesso è gol, se sbaglia un centrocampista c’è la difesa che rimedia. C’è massima stima, massima considerazione di un bravissimo giocatore e professionista. Massima serenità”.

foto sito inter