Marotta: “Chivu? Critiche eccessive da persone che non lo conoscevano, è un grande professionista”

18/10/2025 | 20:36:30

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a Dazn: “Chivu? Mi è piaciuta la tranquillità con cui ha gestito la pressione che arrivava dall’esterno, critiche eccessive non conoscendo la persona e l’allenatore. Noi eravamo tranquilli e l’abbiamo trasmesso a lui: non abbiamo dovuto fare nessun ragionamento. E’ un professionista molto esperto, sa gestire le pressioni: non è stata una scelta occasionale ma molto ponderata. Mi aspetto una partita positiva, ho riscontro di quanto hanno fatto i nostri giocatori in questi giorni: c’è condizionamento forte dal fatto che sono tornati alla spicciolata, ma per il resto di partita in partita la squadra ha trovato convinzione sempre più forte. Sono fiducioso della bella prestazione per stasera, poi quando arriva arriva anche il risultato positivo”.

FOTO: Sito Inter