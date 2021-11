Marotta: “C’è grande consapevolezza di raggiungere risultati importanti. Per il rinnovo di Brozovic sono ottimista”

Marotta a Sky Sport prima di Inter-Shakhtar: “Ci aspettavamo un percorso di crescita, lo è stato in questo periodo. Si tratta di prestazioni di giocatori comunque importanti. Siamo consapevoli del valore dell’avversario, ma ho notato un gran livello di concentrazione contro il Napoli, credo sia il momento giusto per centrare questo obiettivo. Il rinnovo di Brozovic? Noi siamo consapevoli di offrire un club appetibile, l’Inter ha una storia da rispettare. Sono ingredienti non facili da trovare, è una chiave di lettura che i nostri giocatori hanno capito, ma sono ottimista dopo Barella e Lautaro”.

FOTO: Sito Inter