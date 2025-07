Marotta: “Calhanoglu è dell’Inter a tutti gli effetti. Leoni è del Parma e su Sebastiano Esposito…”

15/07/2025 | 16:41:02

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta a margine dell’Assemblea di Lega ha parlato anche di Calhanoglu: “E’ un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando è convocato. Se c’è fiducia per Leoni? E’ un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro (vi abbiamo parlato delle richieste del Parma per il difensore). Valentin Carboni al Genoa? Sì, destinazione giusta, con un bravo allenatore come Vieira. Sebastiano Esposito? Vediamo, vediamo (vi abbiamo parlato dell’interesse di Cagliari e Fiorentina)”.

FOTO: Sito Inter