Marotta: “Calendario troppo fitto. Bisogna sedersi a tavolino e valutare soluzioni”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma, affrontando un tema, quello dei calendari fitti, che sta vedendo tanti giocatori lamentarsi.

Queste le sue parole: “Innanzitutto bisogna dire che i giocatori fanno fatica a gestire lo stress fisico di tutte queste partite, come dimostrano i tanti infortuni. Con tutti questi impegni, è difficile fare una preparazione preventiva. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido”.

Avete delle idee? “Esiste un’attività interna dei club nazionali, interna dell’Uefa e della Fifa. Il numero delle partite deve diminuire, il calcio è diventato più veloce e ci sono più contrasti. E’ normale che ci siano più infortuni”.

La rosa va gestita in modo diverso? “E’ normale che le rosa vadano ampliate come valori, non ci sono più titolari e riserve. Abbiamo 24 elementi che possono giocare tutte le competizioni, poi sta all’allenatore decidere chi impiegare”.

