Marotta: “Calcio italiano in involuzione, Pio Esposito è un vanto per noi”

08/03/2026 | 20:34:01

Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport prima del derby: “Derby decisivo? Non ci pensiamo. pensiamo invece alle insidie. Sappiamo che quando c’è la stracittadina la classifica ha un ruolo a parte. È una bella serata, spero sia uno spot positivo, speriamo sia qualcosa di spettacolare. Le parole di Chivu sui giusti meriti? Credo che sia un pensiero giusto, generalmente chi vince si affida sempre a situazioni di invidia e critiche inesistenti. Noi negli ultimi 5 anni siamo la squadra che in Italia ha vinto di più. Normale che abbiamo gestire l’invidia e la malizia che ci vedono coinvolti anche in situazioni che non ci appartengono, ma fa parte del nostro ruolo, inutile riaprire polemiche. Attacco giovane? Credo che il calcio italiano è in grande involuzione e il made in Italy deve essere valorizzato. Siamo un esempio. Il fatto di poter giocare con Pio Esposito è un vanto per noi. Credo che sia la strada da perseguire anche per il futuro. Lautaro in panchina? È un bel gesto, è il nostro capitano. Ha voluto presenziare dalla panchina, un gesto che apprezziamo e che servirà. Lo annotiamo come un fatto positivo per tutti”.

foto sito inter