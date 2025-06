Marotta: “Bonny ci interessa, lo confermo. Calhanoglu? Nessun malessere o richiesta di cessione”

21/06/2025 | 20:52:21

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta si è soffermato ai microfoni di Sportmediaset prima della sfida contro l’Urawa Red Diamonds, per parlare dell’attualità in casa nerazzurra: “Vogliamo partecipare a questa manifestazione da protagonisti e non da comprimari, è giusto anche che il nuovo allenatore faccia le sue sperimentazioni sia in allenamento che durante le partite. L’obiettivo è sempre quello di fare bella figura e ottenere il massimo dal punto di vista del punteggio. Quella di stasera è una gara da vincere, sappiamo cosa dobbiamo fare. Come ho detto prima, questa è una competizione importante dove vogliamo ben figurare. Però è un po’ anomala perché è a cavallo tra due stagioni. In questo periodo dobbiamo allestire quella che sarà la rosa per il 25-26, quindi stiamo facendo delle valutazioni, sondando il mercato anche a distanza. Ausilio e Baccin sono sempre attivi. E’ una situazione anomala per noi e per tante squadre”.

Su Bonny: “Forse non arriverà negli Stati Uniti. E’ un giocatore che è dentro nel nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito e lo faremo con calma. E’ da vedere la volontà del Parma, ma non nascondo che interessa”. Marotta conferma quanto anticipato, con l’attaccante del Parma che è una scelta di Chivu, con o senza Sebastiano Esposito nell’operazione.

Su Calhanoglu: “Calhanoglu si sta comportando da professionista quale è, la sua partecipazione agli allenamenti è molto professionale. Non abbiamo nessunissimo riscontro negativo da attribuirgli. Quindi è qui con noi. Poi una cosa sono i rumors, che partono magari da altre fonti, ma in questo momento non abbiamo avuto richieste ufficiali da nessuno, nessun malumore o richiesta di cessione. Pertanto Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell’Inter, poi da qui a fine agosto vedremo”.

Foto: sito Inter