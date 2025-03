Marotta: “Campionato avvincente come non si vedeva da tanti anni”

Il presidente dell’Inter Marotta, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calendario intasato a causa dei tanti impegni fra Nazionali e club: “Ricordo quando il campionato era a 16 squadre, oggi siamo a 20. La prima riflessione è che bisognerebbe arrivare a 18 squadre. Gli impegni tra nazionale e club rappresentano il primo problema. Il secondo problema è legato al fatto che l’aspetto tattico, tecnico e agonistico è molto diverso dal recente passato. Oggi il dispendio di energie psico-fisiche non è quello degli anni Ottanta o Novanta. Questo genera affaticamento tanti più contrasti che poi sfociano tanti infortuni”. Non poteva mancare un commento sull’ avvincente sfida per il tricolore: “Ci sono tre squadre candidate maggiormente alla vittoria finale, con un campionato avvincente come non si vedeva da tanti anni e questo fa bene al movimento. Siamo ancora in una fase interlocutoria, i punti sono tanti. Spesso si considerano solo gli scontri diretti, si sottovalutano quelle che sono le partite da calendario facile. Campionato molto aperto”.

Foto: twitter Inter