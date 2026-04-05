Marotta: “Bastoni? Linciaggio nei suoi confronti vergognoso. E’ un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano”

05/04/2026 | 20:20:35

Beppe Marotta ha parlato a DAZN prima di Inter-Roma: “Mancano ancora otto partite, ci sono tanti punti a disposizione. Una vittoria ci darebbe stimoli e sicurezza, è importante fare risultato pieno, siamo ancora in una fase interlocutoria, vedo anche che tante squadre per la salvezza stanno lottando e devono affrontare le prime delle classe, bisogna fare tanta fatica. Bastoni? E’ vergognoso che sia esposto a questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa, l’eliminazione dell’Italia ha origini più lontane. Non merita questo trattamento, nella vita si sbaglia e in Italia siamo tutti psicologi ed esperti di calcio senza sapere con chi si ha a che fare. Ha sbagliato e chiesto scusa, è umano che possa sbagliare. E’ un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano, leggevo che è quasi obbligatorio che lasci la nostra squadra. Ci saranno delle situazioni che saranno affrontate più avanti. La rassegna stampa dopo la disfatta dell’Italia è stata corposa, si sono improvvisati tutti esperti, io dico che questa crisi va portata in un’analisi più ampia, non siamo competitivi dal 2006, le origini e le cause sono tante. Credo che manchino i talenti, come mai il Friuli Venezia Giulia che ha avuto campioni come Zoff, Capello e Collovati oggi non produce più? Bisogna andare indietro e capire come mai c’è così tanta assenza da parte dei giovani, oggi prevale la litigiosità e non ci deve essere, deve esserci un confronto e una critica e cercare di seguire una strada ovunque”.

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