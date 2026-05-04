Marotta: “Bastoni? Interesse Barcellona per ora superficiale. Con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare”

04/05/2026 | 11:23:02

Beppe Marotta è intervenuto a Radio Anch’io Sport: “Abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto che portiamo avanti da alcuni anni. Sottolineo con umiltà ma con molto orgoglio il fatto che questo management ha vinto 3 scudetti in 5 anni con3 allenatori differenti. A dimostrare come le proprietà erano diverse ma entrambe hanno dato delega ampia al management. Abbiamo costruito questo modello che contiene dei valori importanti che ha dato la possibilità a questi tre professionisti di vincere lo scudetto. Fabregas? Vorrei essere preciso in questo: stimo moltissimo Fabregas che è molto bravo, ma c’è stato solo un contatto preliminare. Quando in un’azienda devi assumere un direttore generale fai delle consultazioni, noi abbiamo avuto un contatto ma mai andati oltre. Abbiamo scelto Chivu perché poi c’erano degli impedimenti oggettivi dall’altra parte. La nostra scelta è caduta su Chivu perché rappresentava il profilo che cercavamo ed era adatto al modello di riferimento dell’Inter di queste stagioni. Bastoni? E’ un talento, è stato sfortunato negli episodi o nelle manifestazioni che ha avuto. Su di lui c’erano gli occhi puntati da parte di tutti. Si è reso protagonista di quella ingenuità con la Juventus con la simulazione, sicuramente è stato il primo ad accorgersene ma noi lo abbiamo aiutato. Quando un giovane sbaglia va aiutato a ripresentarsi ai nastri di paetenza. E’ un grande campione, su di lui ci sono gli occhi puntati così come su di altri da parte di club prestigiosi in Europa. Non nascondo un interessamento da parte del Barcellona, ma ancora superficiale e non concreto. Un giocatore va via se esprime la volontà di andarsene, in questo momento è un nostro giocatore, ha voglia di rimanere e noi siamo felici di lui”.

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