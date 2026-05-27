Marotta: “Bastoni credo che resterà all’Inter. Spero di vincere la Champions prima della pensione”

27/05/2026 | 19:25:59

Beppe Marotta ha parlato a DAZN, soffermandosi anche sulla possibile cessione di Bastoni: “Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è lui ad avere espresso la volontà di andare via. Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso la volontà di andare via. E’ contento qui, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà con noi ancora. Rinnovo di Chivu? E’ giusto che abbia una gratificazione da parte della società anche nella rivisitazione dell’aspetto economico. La Champions? E’ un sogno perché ho rispetto degli avversari. Un obiettivo come manager e come colui il quale deve dare input alla squadra. Vogliamo tornare in finale per la terza volta, spero tanto che i giocatori mi regalino questo trofeo dopo 4 finali perse. Spero tanto di poterla alzare prima della pensione”.

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