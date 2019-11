Marotta: “Barcellona su Lautaro? Notizie mediatiche, l’Inter non vende i migliori”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della gara contro il Bologna: “A noi interessa vincere e dare il massimo delle nostre possibilità. Come abbiamo ribadito più volte, abbiamo iniziato un nuovo ciclo che prevede una crescita costante. L’interesse del Barcellona per Lautaro? Sono notizie mediatiche. I nostri giocatori sono contenti di stare all’Inter, che è una società molto forte e non vende i giocatori importanti. Poi ci troveremo davanti a situazioni da gestire, ma questo è il nostro lavoro”.

Foto: sito ufficiale Inter