Marotta: “All’Inter non esistono titolari fissi. Contiamo su un gruppo di professionisti, tra cui Eriksen”

Beppe Marotta è intervenuto anche ai microfoni di Sportitalia all’hotel Sheraton di Milano e ha parlato così di Eriksen:

“L’Inter è tra i club più importanti al mondo, non esistono titolari fissi ma titolari e co-titolari. Non bisogna giudicare i giocatori per i minuti ma per quello che riescono a dare. Devono essere sempre pronti a rispondere alle indicazioni dell’allenatori. Oggi contiamo su un gruppo di professionisti ed Eriksen è fra questi”.

Foto: sito Inter