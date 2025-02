Marotta: “Al vertice in Italia e protagonisti in Europa, siamo in linea con gli obiettivi”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, interviene in conferenza stampa dopo l’assemblea degli azionisti tenutasi oggi a San Siro: “I lavori dell’assemblea si sono svolti in un clima di grande affetto e tranquillità. La cosa principale era dare la possibilità, laddove si creino le necessità, di poter fare l’assemblea online. La novità è l’ingresso in CdA di tre nuove figure: Max Catanese, Claudia D’Arpizio e Diego Gigliani. Sono tre persone che entrano in CdA su indicazione della proprietà per dare ulteriori apporto al nostro management per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Sulla sfida contro il Napoli da capolista: “È un momento molto positivo, ci sono ancora tanti punti a disposizione ma vorrei sottolineare le performance della nostra squadra che ci vede al vertice in Italia e protagonista a livello internazionale. È motivo di grande soddisfazione e orgoglio, per tutti, a partire dalla società che ha voluto dare il suo apporto. Essere primi in campionato ed essere l’unica italiana nelle fasi finali della Champions League, tre le squadre che corrono per la Coppa Italia depone per dire che l’Inter, rispetto ai propri obiettivi, è in linea. Come finirà non lo so, forse possiamo considerare questo campionato uno degli equilibrati degli ultimi anni, con tre squadre in corsa. I giochi sono aperti e assisteremo a un finale entusiasmante. Noi vogliamo essere protagonisti”.

Foto: twitter Inter