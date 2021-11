Marotta: “Agnelli ha fatto male a mandarmi via? Io sono molto contento di essere a Milano e all’Inter”

Il Milan l’ha cercata?

“C’è un ottimo rapporto con i dirigenti del Milan. Ci sono stati pranzi e cene, ma io ero alla Juventus e non ho dato spazio a nessuna apertura”.

Cosa pensa del caso plusvalenze?

“Il modello italiano deve assolutamente guardare al modello del player ratings. Il nostro campionato è un torneo di transizione, non è più come prima quando i giocatori venivano in Italia per restarci. Dobbiamo assistere a queste situazioni come accaduto con Hakimi e Lukaku che hanno generato plusvalenze. L’Inter comunque non ha assolutamente alcun problema in questo senso”.

A che punto è il rinnovo?

“Abbiamo un buon rapporto con Steven Zhang, vedremo quando potrà rientrare a Milano. Noi dirigenti siamo contenti di proseguire la nostra avventura all’Inter e vale lo stesso per quanto riguarda l’idea della proprietà”.