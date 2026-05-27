Marotta: “Addio alla Juve? Agnelli voleva ringiovanire il management. Non c’entra l’operazione Ronaldo”

27/05/2026 | 20:50:28

Giuseppe Marotta, presidente dell‘Inter, a margine dell’intervista a Dazn, ha parlato anche del suo addio alla Juventus.

Le sue parole: “Poi il ritorno sull’avventura alla Juve e sull’affare Ronaldo: “L’addio è stato dettato dalla volontà del club di ringiovanire il management. Agnelli voleva un ruolo, con stima reciproca le strade si sono divise. L’operazione riguardante CR7 non la condividevo al massimo, ho sentito tante leggende metropolitane ma non ho lasciato per questo. Lui è un campione ma ritenevo fosse un’operazione troppo grande per noi. Il Presidente ha fatto quella scelta e mi sono accodato. Il momento dell’addio è stato triste ma ero sicuro si aprisse un portone. Dopo 24 ore è arrivata la chiamata di Zhang”.

Foto: twitter Inter