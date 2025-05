Marotta: “Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, Oaktree non se lo aspettava”

31/05/2025 | 20:25:46

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha così parlato prima della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: “Senza dubbio è un’emozione straordinaria per l’appuntamento più importante dell’anno, è normale che ci sia la grande partecipazione dei nostri tifosi”.

Sulla scomparsa di Pellegrini: “Era in primis un appassionato di sport, un grande presidente, ma soprattutto un grande uomo portato ad aiutare il prossimo. Io ho perso un punto di riferimento, mi vedevo spesso con lui, viene a mancare uno dei grandi dirigenti del passato”.s

Sulla differenza rispetto a Istanbul: “In questa squadra 7/11 hanno giocato a Istanbul, negli ultimi due anni hanno acquisito maggior esperienza confrontandosi con squadre importanti in Europa, è cresciuto il loro modo di essere professionisti. Ho visto un grande cambiamento e sono sicuro che faremo una grande partita contro un avversario molto forte”.

Infine, su Oaktree: “La loro reazione non dico che sia di meraviglia ma sicuramente non si aspettavano dei risultati così straordinari, stasera sono qui e la loro presenza è costante ma in modo molto silente. Non ci danno fastidio, è una presenza rassicurante. Tutti insieme abbiamo raggiunto questo straordinario traguardo, siamo tutti molto felici”.

Foto: twitter Inter