Marotta: “Abbiamo centrato due obiettivi su tre, ce la giocheremo fino in fondo”

23/03/2026 | 16:21:45

Beppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega: “Siamo in un momento particolare della stagione, nel corso del quale siamo primi meritatamente, con sei punti in classifica. È un risultato che forse non potevano nemmeno prevedere, e siamo semifinalisti di Coppa Italia: direi che abbiamo centrato due obiettivi su tre. In Champions potevamo fare meglio, ma esistono anche gli avversari, imprevedibili e sottovalutati. Mancano oggi otto giornate alla fine del campionato, abbiamo due partite di vantaggio. Siamo in una situazione di difficoltà e di involuzione, legata forse dovuta a infortuni o a stanchezza, ma questa è una caratteristica che trova riscontro anche nei nostri avversari. Sono qui non per cercare alibi, ma per ribadire che ce la giocheremo fino in fondo con la tranquillità e consapevolezza di essere a +6”.

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