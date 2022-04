Marotta: “Non è vero che mi opposi al ritorno di Mourinho all’Inter, avevamo scelto Conte”

Intervistato da Dazn a pochi minuti dalla gara con la Roma, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della possibilità di ingaggiare Mourinho prima di Antonio Conte: “Quando abbiamo scelto Conte lo abbiamo scelto e basta. Mourinho era accasato, siamo andati dritti su Conte perché ritenevamo che fosse l’allenatore giusto. Non sminuisco il valore di Mourinho, è giusto che i tifosi lo ricordino con piacere ma parliamo di due ottimi professionisti. Ci sono diciotto punti a disposizione e non è poco, dobbiamo ottenere sei vittorie con avversari agguerriti e dobbiamo lottare con avversari vicinissimi. Non è solo un esame quello di oggi ma confermare di essere tornati ad avere l’abitudine alla vittoria. Poi c’è la Coppa Italia che ci teniamo e dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione”.

FOTO: Sito Inter