Marocco-Spagna: grande equilibrio e niente gol, si va ai supplementari

In Spagna-Marocco il fattore che ha avuto la meglio è stato l’equilibrio. Nel primo tempo un Marocco dinamico ed energico ha fatto tremare più volte i tifosi spagnoli, che vantano una sola conclusione nei primi 45′ diretta verso la porta di Bono. A creare la maggior parte dei problemi alla Spagna è stato Boufal, indemoniato sulla corsia di sinistra a discapito di un Marcos Llorente in evidente difficoltà. Nel secondo tempo, la Spagna è entrata in campo con un piglio decisamente diverso, grazie anche all’entrata di un vero 9, nonostante abbia la 7, ovvero Alvaro Morata. Aumenta il possesso palla della squadra Spagnola che inizia ad alzare il baricentro, senza però trovare la via del gol. Unico lampo pericoloso degli spagnoli è il tiro di Morata, che da posizione defilata cerca lo specchio della porta ma la palla attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca a intervenire per buttarla dentro. Il match termina 0-0, si va ai supplementari.

Foto: Twitter Morata