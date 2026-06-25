Marocco, si sblocca Hakimi. Primi due gol storici per Haiti

25/06/2026 | 10:07:55

Il Marocco trova i 3 punti ed accede alla fase eliminatoria, percorso inverso invece per Haiti, che saluta la Coppa del Mondo, ma festeggia nella sconfitta per 4-2 i suoi primi due storici gol Mondiali. Ecco le parole dell’MVP Hakimi: “È stata una partita insidiosa, difficile. Non abbiamo iniziato bene, ma abbiamo cambiato mentalità e lavorato sodo per rientrare in gara. Siamo riusciti a vincere grazie al nostro modo di attaccare. Nell’intervallo, il messaggio era di rimanere concentrati sul recupero delle seconde palle. Non potevamo permettere loro di acquisire fiducia. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, ma ora dobbiamo recuperare bene e prepararci per la prossima sfida”.

Foto: X UEFA