Marocco, i convocati del ct Regragui: due gli “italiani”

27/05/2025 | 15:45:53

Il Marocco ha diramato la lista dei convocati di Walid Regragui, per il raduno di giugno, che vedrà gli impegni con la Tunisia il 6 giugno e poi il Benin in una doppia amichevole per la preparazione alla 35ª edizione della Coppa d’Africa (CAN), che si disputerà in casa dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Sono stati convocati tre giocatori della Ligue 1: il capitano Achraf Hakimi (PSG), che disputerà la finale di Champions League contro l’Inter sabato, oltre al monegasco Eliesse Ben Seghir e al giocatore del Lille Osame Sahraoui. Da segnalare anche l’ex Milan Brahim Diaz, ora al Real Madrid, così come i due ‘italiani’ Adam Masina (Torino) e Amir Richardson della Fiorentina, che ritorna nel gruppo della Nazionale.

Foto: Instagram Regragui