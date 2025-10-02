Marocco, i convocati del CT Regragui: due gli “italiani”

02/10/2025 | 18:19:56

La nazionale marocchina ha diramato la lista dei convocati stilata dal CT Walid Regragui per le prossime sfide contro Bahrain e Congo.

Tra i convocati figurano due giocatori di origine italiana: il torinista Adam Masina e il romanista Neil El Aynaoui.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Bounou, El Kajoui, El Harrar.

DIFENSORI: Hakimi, Belammari, Aguerd, Masina, El Hilali, Chibi, El Yamiq, El Karouani, Abqar.

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Aynaoui, Saibari, El Khannouss, Ben Seghir.

ATTACCANTI: Adli, Brahim Diaz, Ezzalzouli, Igamane, En-Nesyri, Akhomach, Talbi.

Foto: Instagram Regragui