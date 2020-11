Sono in campo le squadre africane per le gare di qualificazione alla Coppa D’Africa. Il Marocco sfida in trasferta la Repubblica Centroafricana.

Buone notizie per Inter e Fiorentina. Achraf Hakimi è titolare, così come il centrocampista Sofyan Amrabat.

I due erano in dubbio per la partita, visto che erano reduci da alcuni problemini nell’ultima gara in Nazionale. Problemi che sembrano risolti.

Foto: Twitter FIFA