Marocco-Francia, Giroud ritrova Regragui. L’attaccante e il CT hanno giocato insieme nel 2006-07

Mercoledì scenderanno in campo per la seconda semifinale del Mondiale, Marocco e Francia. Una delle storie da raccontare è quella di Olivier Giroud e Walid Regragui. La punta della Francia e del Milan e l’ allenatore del Marocco, tornano ad incrociarsi, stavolta da avversari, ma tanti anni fa, i due hanno condiviso lo stesso spogliatoio. Nel 2006-07, erano compagni di squadra nel Grenoble.

Giroud lanciò la sua carriera, mentre per Regragui il Grenoble fu l’ultima esperienza europea, prima del ritorno in Marocco, prima del ritiro arrivato nel 2010.

Foto: Instagram Francia