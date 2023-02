Marocchi, una domanda la facciamo noi: ma è tutto compreso nel canone mensile?

“Prometti di battere il Napoli?”, ha chiesto Giancarlo Marocchi ad Alessio Dionisi, anticipando la sfida di venerdì tra la capolista e il Sassuolo con un’ansia da “tifoso del campionato riaperto”. Ma non abbiamo bisogno di tifosi e neanche di consulenti del direttore sportivo di turno, si chiama abc da schiena dritta. Dopo i consigli dell’esperto a Zaniolo (“un gol al Bournemouth vale per 15 in Serie A”) e gli sfondoni su Nico Gonzalez, Brekalo e dintorni, ecco l’invito di un opinionista nei riguardi di un allenatore. Al punto che per un attimo abbiamo pensato di essere a “Tele Sassuolo”, invece no. E come se non fosse bastata la telecronaca del tifoso durante il recente Palermo-Reggina, urla irripetibili a senso unico, vorremmo solo capire se l’invito di Marocchi appartiene al canone che ogni mese bisogna pagare. E non sono bruscolini. Lasciamo perdere che le seconde voci spesso non siano funzionali, tra ex allenatori durati qualche settimana in panchina (storia di circa mezzo secolo fa…) e gente che parla a vanvera più del telecronista. Marocchi non è di sicuro l’opinionista che ruba l’occhio e che tiene desta l’attenzione, ma questa è una considerazione nostra, libera, sicuramente opinabile. Meglio ancora: lasciamo perdere tutto e stendiamo un velo pietoso, il livello è questo. Ma un quesito si impone: il canone mensile comprende forse una maglia in omaggio? È giusto nel 2023 assistere a certi spettacoli con domande senza un minimo di fair-play, rispetto e – soprattutto – equidistanza verso chi paga?

Foto: Twitter Lega Serie A