Marmoush: “In Premier c’è una intensità pazzesca. La pressione? La sto gestendo bene”

Omar Marmoush, attaccante del Manchester City, ha espresso grande soddisfazione per i suoi primi mesi con la compagine di Guardiola.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “È fantastico essere qui. È una città incantevole e il club è immenso. L’inglese è la mia seconda lingua, quindi qui mi trovo più facilmente. Le persone del club, lo staff, siamo tutti una grande famiglia,” ha dichiarato Marmoush.

L’attaccante egiziano ha poi espresso la sua opinione sul confronto tra Premier League e Bundesliga: “La pressione è più facile da gestire per me perché i giocatori che mi circondano sono di qualità superiore. La differenza più grande è l’intensità: qui è più alta che in Germania. Qualsiasi squadra può battere chiunque.”

Foto: X Manchester City