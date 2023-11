Marlon: “Diniz ci ha trascinati alla vittoria, ho ricevuto moltissimi complimenti dall’Italia”

Marlon, difensore del Fluminense che ha appena vinto la Copa Libertadores che in Italia ha vinto con le maglie di Sassuolo e Monza, ha parlato in esclusiva a Radio Sportiva. Ecco le sue parole:

“E’ stato un momento epico e unico per me. Dopo aver vinto il trofeo, l’abbraccio e i baci della famiglia sono stati indimenticabili: abbiamo sofferto tanto in questi anni, vivere un momento così è importante se condiviso con loro”.

Sulla gara: “Diniz ha lavorato tanto sulla testa, chiamava ogni giocatore singolarmente, ci motivava. Ci dava convinzione per vincere il titolo. Abbiamo sopportato bene lo stress, è stato bellissimo”.

Sui complimenti ricevuti:

“Tanti, tantissimi. Il ds dello Shakhtar, del segretario del Monza, del direttore del Sassuolo, dei preparatori di De Zerbi, di Paolo Bianco, di compagni ed ex compagni. Vuol dire tanto, significa che ho lasciato un segno”.

Su Diniz come futuro ct del Brasile:

“Ancelotti è un grandissimo allenatore, ha la sua storia, ma Diniz sta facendo molto bene. Su questo la Federazione prenderà la sua decisione in modo intelligente”.

Foto: Instagram Fluminense