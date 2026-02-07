Maripan: “Felice di aver aiutato la squadra con il mio gol. Devo aiutare i più giovani”

08/02/2026 | 00:01:50

Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato così in sala stampa al termine del 2-2 ottenuto contro la Fiorentina: “Sono molto felice di aver aiutato la squadra con il mio gol. Nel primo tempo abbiamo fatto una partita buona mentre nella ripresa siamo entrati in campo rilassati… sono felice però di aver aiutato la squadra. Giorno dopo giorno ci alleniamo per trovare la strada giusta per migliorare tutti insieme. Dobbiamo lavorare, aiutarci tra compagni ed essere positivi. Io sono esperto e devo aiutare i più giovani”.

