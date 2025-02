Maripan: “Ci è mancata fortuna ed esperienza”

Guillermo Maripan, difensore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Alla fine del primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni e la partita era aperta. Non siamo riusciti a segnare, ci è mancata u po’ di fortuna e di esperienza”.

Avete perso molti punti da situazioni di vantaggio. Da cosa dipende?

“Esperienza. Ad ogni modo stiamo crescendo e ora dobbiamo cercare di migliorare velocemente”.

Sugli episodi:“Non mi piace parlare dell’arbitraggio. Penso che come squadra dobbiamo essere più intelligenti, giocare meglio e fare i gol quando ne abbiamo l’opportunità. Quando la squadra gioca bene le decisioni dell’arbitro passano in secondo piano”

Ormai hai preso in mano la difesa. Ti senti un leader?

“Oggi mi sento bene, ho fatto un lavoro fisico importante da quando sono arrivato. Mi sento un leader, e i miei compagni mi ascoltano”

Tre gol in una partita non li prendevate da molto tempo. Cos’è successo?

“Quando si gioca in un campo in queste condizioni meteo, contro una squadra forte, sono molto importanti i dettagli difensivi. Dobbiamo comunque migliorare sui questi dettagli per riuscire a emergere”

