Mario Rui: “Sarri sarà accolto benissimo a Napoli. Ronaldo? Un idolo”

Mario Rui, terzino del Napoli, durante un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche dell’imminente ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo da avversario: “Credo che sarà accolto benissimo per quello che ha fatto, lui mi ha cambiato in tutti i sensi visto che sono stato con lui sin dai tempi di Empoli. Gattuso? In lui rivedo Sarri, nel modo di giocare dal basso, ci sono tante similitudini, anche se non esistono allenatori uguali. Sono molto contento di poter lavorare con lui. Ronaldo? È un idolo, una motivazione e una ispirazione, gli auguro tutto il bene del mondo tranne che nella gara di domenica”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli