Mario Rui: “Napoli-Verona fa parte del passato. Il mio futuro? È azzurro”

Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto della situazione in casa azzurra dopo i primi giorni di ritiro agli ordini di mister Spalletti. Ecco le sue parole:

“Sono d’accordo con Spalletti: Napoli-Verona fa parte del passato. Dobbiamo pensare a migliorare, abbiamo cambiato allenatore ed è il momento di superare questa grande delusione con il lavoro e curando i dettagli sotto aspetto fisico e tattico. Spalletti mi ha dato buone impressioni, è un grandissimo allenatore che finora ha fatto grandissime cose dov’è stato. Faremo il massimo per fare ciò che chiede il mister. Il mio futuro sarà al Napoli. Ho rinnovato la scorsa stagione. Mi piace stare al Napoli e voglio restarci. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori importanti per ogni ruolo. Se dovesse arrivare qualcuno ci giocheremo il posto e faremo il bene del Napoli. Prima degli Europei si conosceva il calcio dell’Italia. Dei miei compagni neanche sono sorpreso, li vedo ogni giorno e sapevo che avrebbero retto al massimo. La vittoria è stata giusta, complimenti ancora all’Italia. Ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza in questa squadra. Io da sempre ho avuto un debole su Zielinski, punterei sempre su di lui. Ma non dimentico gli altri, come il nostro capitano Insigne. Con me si punterebbe su un calciatore che darà sempre il massimo, uno che non mollerà e farà tutto per il Napoli. La mia promessa, come quella della squadra, è di cercare di migliorare quanto fatto l’anno scorso e raggiungere gli obiettivi del Napoli”.

Foto: Instagram Mario Rui