Mario Rui: “Lobotka sarebbe il benvenuto. Messi? Mi viene già il mal di testa”

Mario Rui, laterale del Napoli, è intervenuto così ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista dei prossimi impegni del club azzurro: “Gattuso? Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Prima facevamo ciò che diceva mister Ancelotti, mentre ora seguiamo Gattuso. La differenza è che non ci alziamo con entrambi i terzini, ma alternandoci. Giocare contro Messi in Champions? Se inizio a pensarci ora mi verrà mal di testa. A parte gli scherzi, posso ritenermi fortunato perché è il sogno di ogni giocatore affrontare i più forti e ce la metterò tutta per dare il massimo. Lobotka? Siamo pronti ad accogliere chiunque. Siamo un bel gruppo ed abbiamo sempre accolto tutti nel migliore dei modi. Ma tra noi non pensiamo al mercato, perché abbiamo altro da sistemare. Ma sarebbe sicuramente il benvenuto”, ha chiuso Mario Rui.

Foto: Twitter ufficiale Napoli