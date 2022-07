Mario Rui: “Kvaratskhelia è molto bravo. Siamo fortunati ad averlo in squadra”

Con le partenze di Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne il Napoli sta ridisegnando il futuro prossimo. Spalletti si affida sopratutto a coloro che sono più esperti. Di Lorenzo sarà il nuovo capitano, Mario Rui uno dei senatori. É proprio lui che dal ritiro di Castel di Sangro ha parlato della nuova stagione. Il portoghese si è soffermato sui nuovi acquisti. Queste le sue parole

“Kvaratskhelia? E’ bravo, molto. Ci vorrà tempo di adattamento come a tutti ma dai semplici passaggi e palleggi in allenamento di vede che è molto bravo. Ci sarà di grande aiuto e siamo fortunati ad averlo in squadra. Oliveira, lo stiamo scoprendo giorno dopo giorno. Vedendo il Getafe l’anno scorso si vedevano le sue qualità. Le prime settimane ha avuto un problemino fisico ma ora si sta allenando con noi e sta dimostrando le sue qualità. Ci darà una grande mano. La mentalità deve essere quella di migliorarsi ogni giorno, non solo perché c’è un altro forte nel tuo ruolo. Bisogna essere rivali di se stessi sempre per crescere”.

Twitter Napoli