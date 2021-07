Mario Rui e il Galatasaray: gli aggiornamenti

L’interesse c’è, ma non è una trattativa semplice. Mario Rui piace al Galatasaray, una situazione che sta andando avanti da un paio di settimane. Ci sono state un paio di proposte al Napoli, prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 4-5 milioni. Ma è la situazione contrattuale a fare la differenza: Mario Rui guadagna 2,5 milioni a stagione, è chiaro che non lascerebbe Napoli alle stesse condizioni. Quindi, per il momento siamo fermi, pur avendo registrato l’interesse turco.

Foto: Twitter uff. Napoli