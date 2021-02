Mario Giuffredi: “Biraghi all’Inter? Qualcuno storceva il naso, ma con Young non va meglio”

Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della parentesi all’Inter dell’attuale esterno della Fiorentina. Una parentesi senza infamia ma anche senza lode quella del classe ’92 in nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni all’emittente radiofonica: “L’anno scorso avevo Biraghi all’Inter e qualcuno storceva il naso, ma ad oggi non hanno un giocatore come lui perché Young sta facendo grande fatica”.

Foto: zimbio