Mario Gila è a Formello: “Parto in questi giorni. E’ stato tutto molto bello”. La foto

09/07/2026 | 11:52:48

Mario Gila è pronto per la sua nuova avventura al Milan. Lo spagnolo questa mattina ha lasciato Formello salutando i tifosi presenti al centro sportivo biancoceleste: “Parto in questi giorni. E’ stato tutto molto bello” ha affermato ai microfoni di Sportitalia. L’ex Real Madrid nel fine settimana si sottoporrà alle visite mediche di rito con il club lombardo presso la clinica privata La Madonnina. Successivamente, il difensore firmerà un contratto pluriennale tra 4 e 5 milioni a stagione più bonus e diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.