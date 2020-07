Marino conferma: “Zapata vale più di 50 milioni, sta bene a Bergamo. Sabatini uno dei miei maestri”

Come avevamo anticipato ieri, Duvan Zapata è un gioiello prezioso in possesso dell’Atalanta e difficilmente lascerà i nerazzurri. Umberto Marino, direttore generale dei bergamaschi, ha confermato la permanenza del colombiano ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Bologna. Ecco le sue parole: “Sabatini è uno dei miei maestri, mi ha insegnato cos’è il calcio. Devo dire grazie anche a lui per quanto mi fa amare questo sport. Zapata vale 50 milioni? Molto di più, alziamo la posta. Godiamoci il finale di stagione, ora è prematuro parlarne. Godiamoci anche la Champions. Sta molto bene a Bergamo e fa piacere che molti club di valore internazionale siano interessati a lui”.

FOTO: Twitter ufficiale Atalanta