Marino: “Vittoria da squadra operaia. Pezzella lascerà l’Udinese”

Parte in quinta l’Udinese, che all’esordio in questa Serie A batte per 1-0 il Milan grazie all’incornata di un neo-acquisto come Rodrigo Becao. E proprio riguardo queste due cose – la vittoria e il calciomercato – ha parlato il direttore tecnico Pierpaolo Marino a Udinews TV, confermando tra le altre cose l’uscita praticamente certa di Giuseppe Pezzella che vi raccontiamo da tempo: “Tudor ha studiato tatticamente alla perfezione la partita e i giocatori l’hanno interpretata al meglio. Con queste prestazioni possiamo costruire qualcosa gradino dopo gradino. È stata una vittoria da “premiata ditta” da operai che vogliono stare uniti e dimostrano di avere qualità. Voglio ringraziare in particolare Pezzella, perché sa che andrà via e ha giocato con grande professionalità. al contrario di altre squadre ad un certo punto avevamo in campo 4 dei 5 nuovi acquisti: la squadra non è la stessa dell’anno scorso al contrario di quanto dicono. Non sono partiti i pezzi pregiati e sono arrivati altri importanti elementi, la dirigenza non poteva fare di meglio. Ora dobbiamo ancora lavorare negli ultimi giorni di mercato, Pezzella per esempio andrà via“.

Foto: twitter ufficiale Udinese