Marino: “Mercato lungo e faticoso, felice che l’Udinese investa sui giovani”

Pier Paolo Marino, direttore generale dell’Udinese, è intervenuto nel corso della presentazione di Success e Perez per fare il punto della situazione sul mercato del club friulano. Ecco le sue parole:

“È stata una campagna acquisti lunga e faticosa. L’Udinese ha raggiunto l’obiettivo di rifondare e ringiovanire l’intelaiatura puntando su giovani di prospettiva e magari sorprendendo nel tempo con scelte di giocatori che poi diventano oggetto di attenzione da parte dei grandi club. Sono felice che si sia ritornati al vecchio progetto Udinese, con il grande lavoro del reparto scouting, sono convinto che tutti i nuovi arrivati prenderanno parte a questo progetto con grande contributo per l’Udinese e anche per il loro futuro. Ci siamo rinforzati in tutti i ruoli, se sarà necessario a gennaio andremo a completare ulteriormente la rosa. C’è una grande positività da trasmettere ora a tutta la piazza, che finalmente è ritornata allo stadio dando subito una spinta importante. Senza pubblico la legge della Dacia Arena si era affievolita, ora l’effetto pubblico si è subito rivisto e sono sicuro che la nostra gente e i nostri giocatori si trasfonderanno vicendevolmente il loro entusiasmo”.

Foto: Twitter Udinese