Marino sui sorteggi: “Girone intermedio, proveremo a giocarcela sempre da Atalanta”

Il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato così a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League che ha visto i suoi nel girone con Villarreal, Manchester United e Young Boys: “Poteva andare meglio ma anche peggio, è un girone intermedio come valore ma ci sono squadre importanti. Il Villarreal ha vinto l’Europa League, lo United è la storia del calcio… Se vogliamo vedere l’arcobaleno dobbiamo abituarci a piogge e temporali.

Sono campi difficilissimi, ma proveremo a giocarcela sempre da Atalanta, con lo spirito di Gasperini. In Champions non ci sono gironi facili, c’è sempre la sorpresa e la squadra che ha qualcosa in più. Accettiamo questo girone e proviamo a giocarlo con lo spirito giusto”.