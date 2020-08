Marino: “Spal? Sono onorato di essere qui. Serve trovare gli stimoli giusti per ripartire”

Dopo l’amara retrocessione in B, riparte il corso della Spal che ha presentato Pasquale Marino come nuovo tecnico dei ferraresi alla stampa. Come vi avevamo raccontato in tempi poco sospetti, ecco che l’ex allenatore dell’Empoli è pronto a partire sulla panchina degli spallini. Queste le sue parole alla stampa: “Sono contento che la Spal abbia pensato a me, è una società ambita e che ha strutture ideali e organizzate per noi allenatori. La società è stata corretta con me. Sono stato contattato con molta discrezionalità qualche giorno prima della fine del campionato. Ero impegnato e mi hanno chiesto semplicemente la disponibilità a parlare alla fine dei playoff. Hanno avuto la fiducia ma anche la pazienza di aspettarmi. Ho accettato volentieri questa panchina perché avevo già comunicato all’Empoli la mia intenzione di non proseguire perché quando sono arrivato ho voluto firmare un contratto di pochi mesi in una situazione complicata e difficile. Ho chiesto di avere a disposizione ragazzi che hanno entusiasmo e voglia di rimanere per dare il massimo e ripartire, al di là dei contratti. Poi può arrivare una chiamata dalla A e cambia tutto. Bisogna trovare subito gli stimoli per poter fare bene. Ci sarà bisogno di tanta intensità e di agonismo, che sono imprescindibili. Il modulo? All’inizio possiamo lavorare sul 4-3-3, ma poi si potrà variare. L’importante è avere un’idea di base e poi da lì si possono sviluppare altre idee a seconda delle caratteristiche dell’organico che si ha a disposizione. Mercato? Adesso è presto per fare i nomi. Di quelli che ho allenato e che sono alla SPAL ci sono Di Francesco e Paloschi che hanno voglia di continuare. Con Floccari ci siamo sentiti ed era entusiasta di proseguire”.

Foto: profilo twitter Spal