Marino: “Sì, l’Atalanta può lottare per lo Scudetto”

Domenica atipica in vista per Pierpaolo Marino. L’esperto dirigente, oggi all’Udinese ma con un lunghissimo trascorso all’Atalanta, tornerà domani al Gewiss Stadium nella veste, appunto, di ex. Intervistato dal Corriere di Bergamo, ha poi elogiato il club bergamasco, sfociando in una previsione sulle potenzialità dei ragazzi di Gasperini.

“Per quanto mi riguarda – ha dichiarato – quest’Atalanta può essere la mina vagante per lo scudetto”. Un attestato di stima importante per i nerazzurri attualmente terzi in classifica, a cinque lunghezze dalla Juventus capolista.

Foto: Udinese Twitter