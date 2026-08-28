Marino: “Rowe? Vedremo cosa accadrà. Sarebbe stato un peccato non giocare la Conference”

28/08/2026 | 14:45:12

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo i sorteggi di Conference League: “Ahanor? Aspetto novità da voi… Rowe? Mi volete far litigare con Luca Percassi e Cristiano Giuntoli, vedremo. Io dico che per l’Atalanta, ma anche per la città di Bergamo, è un orgoglio essere in Europa ed essere in Conference. Sarebbe stato un peccato non qualificarci. Ora abbiamo la Conference e cercheremo di onorarla: non dobbiamo sottovalutare nessuno, perché chi gioca in Europa ha i numeri per farlo e l’ha dimostrato l’Hapoel ieri sera”.

foto sito atalanta