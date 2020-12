Marino: “Poco spazio per Sebastiano Esposito? Non guardo ai singoli, mi interessa la Spal”

Pasquale Marino, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brescia. Queste le parole del tecnico: “Sono deluso dal risultato di Ascoli. Non abbiamo concretizzato diverse palle gol. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva per ripartire. Non ci eravamo esaltati quando eravamo a un punto e non ci spaventiamo oggi. Il campionato non si vince a dicembre. Dobbiamo pensare a giocare e a fare le prestazioni. Sebastiano Esposito poco utilizzato? Preferisco non parlare dei singoli. Come Esposito ce ne sono tanti che non giocano. Normale che ci siano giocatori che vengono più utilizzati e altri meno, penso a Murgia per esempio. A me interessa la Spal. Io non posso guardare ai singoli. Devo guardare chi fa meglio e sbagliare il meno possibile. Il 2021? Il mio auspicio è che i ragazzi continuino a fare sempre meglio, continuando a lavorare come già stanno facendo. Vorrei vedere una squadra che gioca bene in trasferta come lo fa in casa”.

Foto: Twitter Spal