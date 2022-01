Marino, lo stesso disco: “Per noi è un campionato falsato, abbiamo esporto denuncia contro un sopruso”

Pier Paolo Marino è stato ospite alla trasmissione Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Le parole del dirigente dell’Udinese: “Abbiamo manifestato il nostro disappunto. Eravamo fermi da una settimana per il blocco da parte dell’Asl. Noi ci siamo ritrovati a giocare sapendolo il sabato sera senza alcun allenamento. La nostra è stata una denuncia su un sopruso subito nel giocare una partita sapendolo 24 ore prima. Avevamo nove o dieci giocatori fermi per il Covid. Non ci è stato concesso il rinvio. Ci saremmo accontentati anche di un rinvio di due o tre giorni. Questo è successo solo all’Udinese .Certo che è falsato per noi. Ora la classifica sembra brutta, dopo la vittoria contro il Cagliari ci ritroviamo in una classifica poco positiva oltre al fatto psicologico. Dobbiamo ricucire le ferite con un grande lavoro di Cioffi e dello staff sanitario per recuperare al meglio i giocatori. In panchina non c’erano grandi alternativa se non i Primavera, che da noi non sono professionisti”.

FOTO: twitter udinese