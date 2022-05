Marino: “Non si sa quando e come interviene il VAR, dovremmo fare tanti discorsi”

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, è intervenuto nel corso di Tiki Taka: “È stata una partita aperta fino all’ultimo minuto. L’Inter aveva una grandissima determinazione ma anche una grandissima paura, soprattutto quando l’Udinese ha riaperto la gara che poi è stata decisa da un calcio di rigore del primo tempo che l’arbitro Chiffi non aveva inizialmente assegnato. C’era? Sì, ma dovremmo fare tanti discorsi sul fatto che il Var interviene non si sa quando e come. A noi nelle riunioni dicono che deve intervenire solo sui rigori che l’arbitro non ha visto, non sui ‘rigorini’. Questo è un rigore che i tifosi dell’Udinese non riconoscono, poi in altre sedi si riconosce. Però non voglio appellarmi a quello e creare alibi, diamo atto all’Inter di aver fatto una gara determinata. Alla fine ha vinto e gli va dato merito, ma l’Udinese ha fatto un’ottima gara“.

Foto: Twitter Udinese