Marino: “Napoli è alle spalle. In Danimarca per partire bene”

Intercettato da Sky Sport a pochi minuti dalla gara con il Midtjylland, il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato del momento dei nerazzurri e della gara di Napoli, ormai archiviata.

Queste le sue parole: “Dobbiamo riscattare Napoli, in terra danese abbiamo un conto aperto: ci teniamo a fare bene questa sera, abbiamo già cancellato la prestazione contro gli azzurri. Si è trattata di una serata negativa e vogliamo andare avanti e riscattarla. Gasperini? Si è assunto le colpe del ko di Napoli, come tutti noi, è carico e vuole ripartire. In Danimarca vogliamo partire bene per non avere problemi nel girone”.